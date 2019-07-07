العمليات المشتركة تستدعي “الفلاحي” للتحقيق بشأن التخابر مع “CIA”

2019/07/07 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار..أفاد مصدر أمني في قيادة عمليات حشد محافظة الانبار، الاحد، بأن قائد عمليات الانبار ، محمود الفلاحي، استدعي الى قيادة العمليات المشتركة للتحقيق معه بتهمة التخابر مع المخابرات الامريكية.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “قيادة العمليات المشتركة استدعت قائد عمليات الانبار اللواء الركن محمود الفلاحي للتحقيق معه حول التسجيل الصوتي المسرب مع […]

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