عمليات صلاح الدين للحشد: عملية إرادة النصر مميزة ولا يوجد ما يعرقل تقدم القطعات

2019/07/07 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، الأحد، أنه لا يوجد ما يعرقل تقدم قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي في عملية "إرادة" النصر التي انطلقت صباح اليوم، مشيرة إلى أن العملية جاءت بعد بناءً على معلومات استخبارية دقيقة.وقال الناطق باسم القيادة مشتاق الحساني في تصريحات لقناة "العهد" الفضائية وتابعها موقع "الحشد الشعبي"، إن "عملية ...

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