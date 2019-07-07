مصلح: الحشد الشعبي وصل مناطق لم يصلها سابقا سوى الطيران

2019/07/07 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار قاسم مصلح، الأحد، إن عملية "إرادة النصر" تُعَدُّ أولى عملية عسكرية من نوعها بعد انتهاء عمليات التحرير والتطهير، مشيرا إلى أن الحشد الشعبي وصل إلى مناطق بعيدة لم يصلها سوى الطيران.وقال مصلح في تصريحات لقناة "العهد" الفضائية تابعها موقع "الحشد الشعبي"، إن "عملية إرادة النصر التي ...

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