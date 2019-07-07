سكرتير رئيس الوزراء يعلن عن فتح 10 أزقة ورفع 200 كتلة كونكريتية في الكرخ غداً

2019/07/07 | 19:13

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أعلن الفريق الركن محمد البياتي السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، اليوم الأحد، عن فتح 10 أزقة ورفع 200 كتلة

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