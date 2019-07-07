الخارجية تؤكد بان جملة من الاجراءات ستتخذ بحق سفيرها في واشنطن

2019/07/07 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اكدت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الاحد ، على اجاراءات ستتخذها بحق السفير العراقي لدى اميركا فرد ياسين .

وذكر المتحدث بأسم وزارة الخارجية

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