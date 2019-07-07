عمليات صلاح الدين عملية إرادة النصر مميزة ولا يوجد ما يعرقل تقدم القطعات

2019/07/07 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ صلاح الدين… أعلنت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، اليوم الأحد، أنه لا يوجد ما يعرقل تقدم قطعات الحشد الشعبي والجيش العراقي في عملية “إرادة النصر” التي انطلقت صباح اليوم، مبينةً أن العملية جاءت بناءً على معلومات إستخبارية دقيقة.وذكر بيان للحشد، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، نقلاً عن الناطق بإسم […]

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