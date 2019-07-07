2019/07/07 | 19:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC نقلت وزارة الشباب والرياضة، طلباً من الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى رئاسة الوزراء بشان تجديد عقد مدرب المنتخب الوطني ستريشكو كاتانيتش.وقال عضو اتحاد الكرة علي الاسدي في تصريح صحفي ، إن “الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماع خلال الفترة الماضية مع وزير الشباب والرياضة احمد رياض، من اجل مناقشة تمويل […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشباب والرياضة تنقل طلباً لاتحاد الكرة إلى رئاسة الوزراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشباب والرياضة تنقل طلباً لاتحاد الكرة إلى رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشباب والرياضة تنقل طلباً لاتحاد الكرة إلى رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).