امانة بغداد تنفذ حملة كبرى لازالة تجاوزات محال الادوات الاحتياطية بمنطقة الطالبية شرقي بغداد

2019/07/07 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت امانة بغداد حملة كبرى لازالة تجاوزات محال بيع المواد الاحتياطية للسيارات شرقي العاصمة باشراف مكتب رئيس الوزراء .وذكرت الامانة في بيان” ان بلديتي الصدر الثانية والشعب بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وشرطة وحراسات امانة بغداد وباشراف مكتب رئيس الوزراء نفذت حملة كبرى لازالة جميع التجاوزات والمشوهات من ادوات احتياطية للسيارات ومحركات وقطع غيار […]

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