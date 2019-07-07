2019/07/07 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قالت وكالة الزلازل الإندونيسية إن زلزالا بقوة 7.1 درجة بمقياس ريخيتر يضرب شرق البلاد ، وحذرت الوكالة من تسونامي.ودفع الزلزال السلطات الإندونيسية إلى التحذير من موجات مد عملاقة “تسونامي”، حسب وكالة “رويترز”.ووقع الزلزال قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية مساء اليوم الأحد.وذكرت وكالة الزلازل الإندونيسية أن الزلزال وقع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي وكالة خطوة برس.

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