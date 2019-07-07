الحدود يهزم الميناء في ممتاز الكرة

2019/07/07 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تغلب فريق الحدود على ضيفه الميناء بهدفين لهدف في المواجهة التي اقيمت على ملعب التاجي ضمن لقاءات الاسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وافتتح الحدود التسجيل اولاً عن طريق محمد سعيد في الدقيقة السادسة، فيما عدل محمد شوكان النتيجة للميناء في الدقيقة 55، ليعود الحدود ويسجل الهدف الثاني […]

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