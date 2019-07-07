2019/07/07 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد فريق نفط الجنوب نجى من حادث مروري بأعجوبة مع تعرض بعض اعضاء الوفد لرضوض وكدمات في مناطق مختلفة من اجسامهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/07 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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