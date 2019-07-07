بالصور .. الجيش اليمني يكشف عن صواريخ باليستية مجنحة وطائرات مسيرة متطورة

2019/07/07 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وخلال افتتاح المعرض أزيح الستار عن الأسلحة اليمنية الجديدة وهي صاروخ قدس 1 المجنح وطائرة صماد 3 المسيرة وطائرة صماد 1 المسيرة الاستطلاعية وطائرة قاصف 2k المسيرة.واستمع الرئيس المشاط من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة والمتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إلى شرح حول الخصائص التكتيكية والقتالية للطائرات المسيرة الجديدة وصاروخ قدس 1 ومراحل تصنيعها وما ستمثله هذه الأسلحة الجديدة من إضافة نوعية ستعزز من القدرات العسكرية اليمنية وستغير مسار ومجريات المعركة مع العدوان باعتبارها أسلحة ردع فاعلة ومهمة.وطاف القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومرافقوه بأجنحة المعرض واطلعوا على ما يحتويه من نماذج للصواريخ الباليستية من منظومة بركان2 والصواريخ متوسطة المدى قاهر وبدر بأجياله الثلاثة.كما شاهد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وكبار قادة الدولة فيلما تسجيليا عن الصاروخ قدس 1 والطائرات المسيرة الجديدة استعرض خصائصها ومميزاتها ومراحل تصنيعها ومشاهد حية لعمليات الاختبار للأسلحة الجديدة على أهداف متعددة ومدى دقة إصابتها لأهدافها.وأكد الرئيس المشاط أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالمفاجئات وأن الأسلحة الجديدة ستحدث فارقا في موازين القوى مع العدوان وستتغير معها كل المعطيات لصالح قواتنا باعتبار هذه الأسلحة الجديدة أسلحة ردع فاعل ومؤثر.

انتهى.ص.هـ.ح.

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