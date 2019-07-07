من خمسة محاور.. اقتحام معقل داعش وقتل ارهابيين في الموصل

2019/07/07 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ نجحت القوات الأمنية، اليوم الاحد 7/7/2019، من اقتحام جزيرة الموصل من خمسة محاور، وقتل مجموعات ارهابية ضمن عمليات (إرادة النصر) العسكرية.وقال الضابط في الجيش الرائد داؤود العبيدي، في تصريح صحفي “قوات الجيش ومكافحة الإرهاب والاتحادية والحشدين العشائري والشعبي، شنوا هجوما واسعا على جزيرة الموصل والتي تعد المعقل الأول لخلايا داعش المسلحة […]

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