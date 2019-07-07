الطاقة النيابية تكمل جميع الملفات المتعلقة بفساد شركة “سومو” النفطية

2019/07/07 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية، الأحد، أكمال جميع الملفات المتعلقة بفساد الشركة الوطنية لتصدير النفط (سومو)، فيما بينت أن عرض تلك الملفات سيتم خلال الفصل التشريعي الحالي.وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “لجنة الطاقة النيابية أكملت جميع الملفات المتعلقة بإخفاقات شركة سومو بما يخص تصدير النفط، […]

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