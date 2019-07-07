مفتشية الداخلية تبحث مع مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة سبل التعاون المشترك

2019/07/07 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحثت مديرة مديرية حقوق الإنسان في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تغريد اسماعيل مع ممثلي مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (اليونامي) سبل التعاون المشترك.وعقدت اسماعيل في مقر المديرية اجتماعاً مع ممثلي البعثة التي ترأستها رئيسة فريق العدالة الجنائية كارترين تروج ومستشار البعثة القانوني فراس خيري اضافة الى مسؤولة حقوق الإنسان […]

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