شرطة ذي قار تعلن ضبط مواد مخدرة في صالة للألعاب

2019/07/07 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ ذي قار

أعلنت

مديرية شرطة ذي قار، اليوم الأحد، ضبط مواد مخدرة في صالة للألعاب بمنطقة البطحاء

في المحافظة، والقاء القبض على مالك الصالة وشخص آخر يتعاطى المخدرات.

وقال

إعلام المديرية في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “شعبة

مكافحة مخدرات البطحاء تمكنت بالتعاون مع مفارز الأمن الوطني، وبناء على معلومات

استخبارية دقيقة، من القبض على المتهم ( س .



ح .



ض ) البالغ من العمر 20 عاما وذلك

لتعاطيه المواد المخدرة”.

وأضاف

البيان، أن الشعبة القت القبض أيضا على “المتهم (ر .



م .



ن) البالغ من العمر

25 عاما، صاحب صالة العاب عثر بعد تفتيش الصالة العائدة له على ( 164) قرص مخدر

نوع (كبتا جون) فوق السقف الثانوي”، مشيرة إلى أن المتهمي”تم تدوين

أقوالهما بالاعتراف قضائيا، وقرر قاضي التحقيق توقيفهما أصوليا”.

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