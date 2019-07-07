حريق ذكي يستحضر فرضية “الفعل المدبر” يطال ابنية في كلية التراث الاهلية.. شهادات واوليات واوراق رسمية تحولت الى رماد..!!!

2019/07/07 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص: يس عراق أوجد الحريق الذي اندلع امس السبت في كلية التراث بمنطقة المنصور غربي بغداد ردود فعل مختلفة حيال المخطط الذي رسم خارطة اندلاع الحريق في ابنية الاوراق الرسمية والاوليات .حريق يطال ابنية حساسة ويلتهم اكثر من الف كتاب رسمي افصحت كلية التراث عن حجم الاضرار التي خلفها الحريق حيث أكدت احتراق مبنى […]

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