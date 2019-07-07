الدفاع البرلمانية: تشكيل 4 لجان للتحقيق بالتسريب الصوتي للفلاحي

2019/07/07 | 19:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي ، اليوم الاحد، تشكيل 4 لجان للتحقيق في التسريب الصوتي للمكالمة بين قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي وعنصر يقال انه في المخابرات الاميركية.وقال عليوي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، ان “لجنته تتابع ملف قضية التسريب الصوتي للفلاحي وتم […]

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