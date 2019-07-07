2019/07/07 | 19:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” اثنين جنوب البعاج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عنصرين ب “ داعش” الإرهابي جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى أثناء عملية “إ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” اثنين جنوب البعاج) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” اثنين جنوب البعاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).