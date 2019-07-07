الحشد الشعبي يقتل “داعشيين” اثنين جنوب البعاج

2019/07/07 | 19:32

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بغداد :سومر نيوز

قتلت قوات الحشد الشعبي، الأحد، عنصرين ب “ داعش” الإرهابي جنوب قضاء البعاج بمحافظة نينوى أثناء عملية “إ...

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