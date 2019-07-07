بالأسماء..الاتحاد يسمي مرشحي ست وزارات وثلاث هيئات في حكومة الإقليم

2019/07/07 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، الأحد، تسليم أسماء مرشحيه لست وزارات من حصة الاتحاد في حكومة الإقليم إضافة الى ثلاث هيئات.وقالت النائب عن الاتحاد ديلان عبد الغفور لـ/المعلومة/ ان “المفاوضات مع الحزب الديمقراطي حول تشكيل حكومة الإقليم انتهت بمنح الاتحاد ست وزارات وثلاث هيئات”.وأضافت ان “الاتحاد سلم أسماء مرشحيه للوزارات للتصويت […]

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