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#زياد عبد الفتاح الاسدي - القرصنة الامريكية البريطانية في مضيق جبل طارق


#زياد عبد الفتاح الاسدي - القرصنة الامريكية البريطانية في مضيق جبل طارق
2019/07/07 | 19:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي يبدو أن ادارة ترامب في سلوكها العدواني الغبي والشاذ على صعيد العقوبات الاقتصادية العشوائية الموجهة للعديد من بلاد العالم التي لا تروق لهذه الادارة , قد وصلت بالاتفاق مع ذنبها الامبريالي البريطاني وفي ظل العجز الاوروبي الى مرحلة هستيرية غير مسبوقة .

فالقرصنة البريطانية بالتنسيق مع إدارة ترامب التي تعرضت لها ناقلة النفط الايرانية المُتوجهة الى سوريا عبر مسار طويل حول القارة الافريقية, تُشكل سابقة خط......

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