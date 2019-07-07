زياد عبد الفتاح الاسدي - القرصنة الامريكية البريطانية في مضيق جبل طارق

2019/07/07 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زياد_عبد_الفتاح_الاسدي يبدو أن ادارة ترامب في سلوكها العدواني الغبي والشاذ على صعيد العقوبات الاقتصادية العشوائية الموجهة للعديد من بلاد العالم التي لا تروق لهذه الادارة , قد وصلت بالاتفاق مع ذنبها الامبريالي البريطاني وفي ظل العجز الاوروبي الى مرحلة هستيرية غير مسبوقة .فالقرصنة البريطانية بالتنسيق مع إدارة ترامب التي تعرضت لها ناقلة النفط الايرانية المُتوجهة الى سوريا عبر مسار طويل حول القارة الافريقية, تُشكل سابقة خط......

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