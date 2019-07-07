مديحه الأعرج - جهاز القضاء في اسرائيل يحاول إضفاء الشرعية على سرقة أراضي الفلسطينيين - بحسن النية

2019/07/07 | 19:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 29/6 الى 6/7/2019 اعداد/ مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطانتواصل سلطات الاحتلال سرقة أراضي الفلسطينيين الخاصة وتحاول بشتى السبل غير المشروعة إضفاء شرعية زائفة من خلال محاكمها على ذلك .فتحت مبررات " حسن النية " صادقت المحكمة المركزية في القدس على قرار من شأنه أن يقود الى إضفاء الشرعية على ألفي وحدة استيطانية بُنيت من دون ت......

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