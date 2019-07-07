مجلس الديوانية: سنقاضي المحافظ المقال لاستمراره بإدارة المنصب

2019/07/07 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الأحد، بانه سيقاضي المحافظ المقال سامي الحسناوي بسبب إصداراه قرارات ومزاولته إدارة المنصب رغم إقالته والتصويت على تكليف نائبة بإدارة أمور المحافظة.وقالت عضو المجلس ضحى الموسوي، ان "محافظ الديوانية المقال سامي الحسناوي بقي بمنصبة رغم إقالته والان يصدر قرارات وتعليمات خلافا للقانون".

وأضافت، ان "المجلس سيتحرك على محاسبته قانونيا وإبطال جميع قراراته بعد جلسة الإقالة، مبينة ان الدعوى ستحرك بعد حسم المحكمة الإدارية طعن الحسناوي".

وأوضحت، ان "باب الترشيح للمنصب لم يفتح حتى الان رغم الحديث عن عدد من الشخصيات لتولي المنصب".

يذكر ان مجلس محافظة الديوانية صوت، في وقت سابق على اقالة المحافظ سامي الحسناوي.



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