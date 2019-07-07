اجتماع أوروبي طارئ بعد خرق إيران للاتفاق النووي

2019/07/07 | 19:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال الاتحاد الأوروبي، الأحد، إن الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني عام 2015 تناقش عقد اجتماع طارئ محتمل بعد إعلان إيران نيتها تجاوز الحد المسموح به لتخصيب اليورانيوم.وذكرت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش، الأحد، أن الاتحاد “قلق للغاية” بشأن قرار إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 3.67 في المائة.وقالت

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