سفير جمهورية العراق لدى الإمارات يُسلم أوراق إعتماده إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

2019/07/07 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلم سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات زيد عزالدين محمد نوري، اليوم الأحد، ، أوراق إعتماده سفيراً مقيم ومفوضاً فوق العادة للعراق لدى دولة الإمارات العربية.

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