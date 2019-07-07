اللواء 19 في الحشد يشرع بعملية تفتيش في صحراء الأنبار وصولا لقضاء البعاج

2019/07/07 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي، الاحد، بعملية تفتيش في صحراء الانبار وصولا لقضاء البعاج غرب نينوى.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “قوات اللواء 19 في الحشد الشعبي شرعت بعملية تفتيش وتأمين صحراء الأنبار من جهة أعالي الفرات والحدود مع سوريا وصولا لقضاء البعاج غرب نينوى.“وأضاف ان “العملية تستمر

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