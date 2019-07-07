زلزال قوي يضرب إندونيسيا وسط تحذيرات من تسونامي

2019/07/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

ضرب

زلزال بقوة 7.1 درجة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة ”سولاويسي“ الإندونيسية،

مساء الأحد.

وذكرت

وكالة الزلازل الإندونيسية أن الزلزال وقع في البحر على عمق 10 كيلومترات.

وحذَّرت

السلطات من حدوث موجات مد عملاقة (تسونامي)، فيما لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع

خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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