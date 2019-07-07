2019/07/07 | 20:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البدء بتطهير الصحراء الغربية من "خلايا نائمة" لداعش

كلمة -

بغداد

أعلنت القوات الأمنية يوم الأحد بدء عملية عسكرية واسعة

النطاق في الصحراء الغربية المتاخمة للحدود مع سورية، وذلك لتطهيرها

من خلايا نائمة محتملة لمسلحين جهاديين يسعون لاستخدام المنطقة

لاستعادة هيكليتهم.

وقالت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان إن القوات المسلحة

بدأت "المرحلة الأولى من عملية إرادة النصر، بعمليات واسعة لتطهير

المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار إلى

الحدود الدولية العراقية -السورية".

وأشارت إلى أن العمليات انطلقت بمشاركة الجيش والحشد الشعبي والحشد

العشائري، وبدعم جوي من الجيش العراقي والتحالف الدولي.

وكان العراق أعلن نهاية العام 2017 "النصر" على تنظيم "داعش"، بعد

أشهر قليلة من طرد عناصره من مدينة الموصل، كبرى مدن محافظة نينوى.

وخسر التنظيم المتطرف آخر جيب خاضع لسيطرته في سورية قرب الحدود

العراقية في آذار (مارس) عام 2018.



لكن خلايا نائمة للتنظيم استمرت

في شن هجمات واعتداءات في مناطق حدودية في العراق.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشن فيها القوات العراقية بدعم من

التحالف الدولي عملية تطهير واسعة، إذ استهدفت مرارا خلال الأشهر

الأخيرة منطقة جبال حمرين الوعرة شمال بغداد.

وفي أيار (مايو) الماضي، سلحت القوات العراقية عشائر بعض القرى في

محافظة نينوى، للدفاع عن أنفسهم ضد اعتداءات مسلحين متطرفين.

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