خمس سنوات من الحرب، لأحسم للصراع ولإنجاح للمفاوضات

2019/07/07 | 20:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دينيس كوركودينوف-كاتب وباحث سياسي روسي

سمة مميزة لليمن على مدى السنوات الخمس الماضية هي عدم الاستقرار والأفكار المشكوك فيها حول مستقبل الدولة.



نتيجة "الربيع العربي" ، ظهرت مشاكل خطيرة على السطح لم يستطع القادة السياسيون السابقون حلها.



واحدة من المشاكل الرئيسية في صنعاء هي عدم قدرة مجموعات القوى المحلية على التوصل إلى اتفاق دون وساطة من الشركاء الدوليين.

تم إجراء أول محاولة لتنظيم عملية التفاوض بين الحوثيين و وحكومة هادي، على أعلى مستوى في أبريل 2016 بمبادرة من الممثل الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.



عُقد الإجتماع بين قادة حركة أنصار الله و "الحكومة في المنفى" تحت رعاية عبد ربه منصور هادي في الكويت.

لم تنجح المفاوضات ، لأن الطرفين لم يتوصلا إلى حل وسط.



تتعلق الاختلافات في وجهات نظر الأطراف بالتطور المستقبلي لليمن: ممثلو المجلس السياسي الأعلى (الحوثيين) ، ينطلقون أساسًا من الوضع الحقيقي ، مبررين موقفهم بأزمة إنسانية ناتجة عن الحرب.



في المقابل ، يرى أنصار هادي أن من أولوياتهم الأولى استعادة سلطتهم في اليمن والقضاء على المؤسسات السياسية للحوثيين في البلاد، فمن الطبيعي أن يكون هذا الإنذار غير مقبول لقيادة المجلس السياسي الأعلى ، الذي لا يزال يحتفظ بالسلطة في صنعاء.

يصر الحوثيين على عمل الحكومة الانتقالية - المجلس الرئاسي ، حيث سيتم تمثيل جميع تجمعات القوات في اليمن.



ومع ذلك ، فإن الاعتراف بهذا الشرط من قبل الرئيس هادي ، الذي فقد التأثير السياسي تقريبًا في اليمن ، يشير إلى الإلغاء الفعلي لما يسمى بـ "الحكومة في المنفى" ، والتي لا تزال تتمتع بدعم التحالف العربي تحت رعاية الرياض.



هذا يعني أن منصور هادي يمكن أن يتحول إلى شخص سياسي خارجي ، مما يحرمه من الدعم ليس فقط في اليمن ، ولكن أيضًا في الساحة الدولية.

في الوقت الحاضر ، يبدو أن الموقف لصالح الحوثيين.



الحقيقة هي أن التدخل العسكري الذي قام به السعوديون أظهر بوضوح الإمكانيات السياسية المحدودة للرياض.



لذلك ، بالنسبة للسعوديين ، لا توجد مشكلة في جنوب اليمن ، والتي تخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي ، الذي يعارض الهوسيين في المعارضة.



ويترتب على ذلك أن الهدف الرئيسي للمملكة العربية السعودية هو فقط إضعاف نفوذ الجماعة في المنطقة.



وفي الوقت نفسه ، نظم أنصار الله سلسلة من الهجمات في المناطق النائية من المملكة ، والتي لم تتمكن من منع التهديد.



بدوره ، يشير هذا إلى وجود قيود على تصرفات السعوديين فيما يتعلق بالأشياء الموجودة في إقليم شمال اليمن.

الهجمات الصاروخية السعودية على أهداف الحوثيين أصبحت مكلفة بشكل متزايد.



مع عجز الموازنة ، يتعين على السعوديين إنفاق أكثر من 5 مليارات دولار على الحملة العسكرية في اليمن كل عام ، وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على اقتصاد الرياض.

في هذه الأثناء ، يلعب الوقت في صنعاء ضد منصور هادي ، لأنه كلما زاد هجرته ، زاد عدد الناس في اليمن الذين يشكون في الحاجة إلى عودته.



إضافة إلى ذلك ، أصبحت شرعية السلطات الرئاسية لـ "الرئيس المنفي" في البيئة الانتخابية اليمنية موضع شك منذ عام 2014.

تجدر الإشارة إلى أن منصور هادي انتخب رئيسًا لليمن في عام 2012 لمدة عامين ، فيما توقفت سلطاته في عام 2014.



ومع ذلك ، فقد مدد سلطاته بشكل غير قانوني ، بدعم من مجلس النواب.



لهذا السبب ، في اليمن ، فإن غالبية السكان لا يعتبرونه رئيس الدولة المنتخب بشكل قانوني.

من أجل محاولة الحصول على ميزة على منصور هادي ، بعد جولة المفاوضات الفاشلة في الكويت في عام 2016 ، عقد الحوثيين جلسة استثنائية لمجلس النواب ، والتي لم تجتمع بالكامل منذ عام 2015.



وقد سمح ذلك للـحوثيين ليس فقط في الواقع ، بل وأيضاً رسميًا ، بحرمان منصور هادي من منصب الرئيس والحصول على جميع أدوات التحكم في البلاد لأسباب قانونية تمامًا.

ومع ذلك ، قوبلت هذه المحاولة باحتجاج قوي من المملكة العربية السعودية ، والتي شككت في شرعية عمل جلسة الطوارئ.



الحقيقة هي أنه وفقًا للمادة 73 من دستور اليمن ، فإن آلية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب منظمة بشكل صارم.



لذلك ، يمكن إنشاؤه بشكل حصري إما بموجب مرسوم خاص من رئيس الدولة ، أو بناءً على طلب كتابي لا يقل عن ثلث إجمالي عدد النواب ، أو بقرار من هيئة رئاسة البرلمان.



لا يمكن استخدام الأداة الأولين لأسباب موضوعية.



وبسبب هذا ، قرر الحوثيين تنفيذ الآلية الثالثة.

تتألف هيئة رئاسة البرلمان اليمني اعتبارًا من أغسطس 2016 من 4 أشخاص: رئيس مجلس النواب ونوابه.



وفقا للإجراء المعتمد ، يتم اتخاذ قرار هيئة الرئاسة بالأغلبية البسيطة.

الأصوات ، ولكن إذا كانت الأصوات مقسمة بالتساوي ، تبقى الكلمة الأخيرة لرئيس البرلمان.



لذلك تم اتخاذ قرار بعقد جلسة طارئة بأغلبية صوت واحد.

كانت الصعوبة الرئيسية هي مشكلة تحقيق النصاب القانوني وفقًا للمادة 71 من الدستور اليمني ، التي تنص على أنه يمكن الاعتراف باجتماع البرلمان باعتباره شرعيًا إذا كان هناك أكثر من نصف العدد الإجمالي للنواب (151 نائبًا).



ومع ذلك ، كان هناك 142 برلمانيًا فقط حاضرين في الاجتماع ، مما أعطى الأسس للحاديين إعلان الجلسة الطارئة بأنها غير شرعية.



وفي الوقت نفسه ، فإن المادة 71 المذكورة أعلاه من الدستور اليمني لديها توضيح كبير ، والسماح للنظر في حجج أنصار منصور هادي تافهة.



وبالتالي ، يمكن تحديد النصاب القانوني من العدد الإجمالي للبرلمانيين ، باستثناء أولئك الذين غادروا البرلمان لسبب أو لآخر.

في وقت الجلسة الطارئة ، توفي 26 نائبا ، وبالتالي تقل النصاب القانوني.



لهذا السبب ، يمكن اعتبار الجلسة الطارئة لمجلس النواب اليمني شرعية تمامًا ، حيث تم الوصول إلى النصاب القانوني اللازم.

قرر مجلس النواب عقد المجلس الرئاسي ، الذي يسمح للحوثيين بحكم البلاد بشكل معقول وتمثيله على الساحة الدولية.



في الوقت نفسه ، تفقد سلطة منصور هادي شرعيتها بالكامل ، والتي بموجبها لا يستطيع "الرئيس في المنفى" التفاوض مع أي شخص يمثل اليمن.

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