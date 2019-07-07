مرور اربيل تدعو مالكي السيارة الشمالية لهذا الامر

2019/07/07 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أصدرت مديرية مرور أربيل، اليوم الأحد، بيانا بشأن تسجيل المركبات وتحويل ملكية بأسماء عرب من محافظات الوسط والجنوب.وقالت المديرية في بيان “نهيب بالمواطنين من سكنة المحافظات الوسطى والجنوبية ومن غير الساكنين في الاقليم بانه يتم تسجيل المركبات بأسمائهم وبدون أية قيود”، مشددة على ضرورة “عدم اللجوء الى الوسطاء والدلالين أو مندوبي […]

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