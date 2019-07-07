2019/07/07 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للكمارك / محطة كمرك بوابة البصرة اليوم الأحد وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني عن ضبط ثلاث حاويات حجم ٤٠ قدم تحتوي على (٧) سيارات دون الموديل ودرجات نارية مخالفة لضوابط الأستيراد .كما اعلنت السلطة الكمركية في مطار البصرة الدولي عن ضبط ادوية بشرية مخالفة وثلاث طائرات مسيرة (الممنوعة من الاستيراد حسب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 3 حاويات مخالفة بالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني في كمرك محطة بوابة البصرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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