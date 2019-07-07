بالوثيقة.. وزير الثقافة يخاطب وزارة العمل بشأن سفير الطفل العراقي

2019/07/07 | 20:29

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بغداد اليوم _ بغداد

خاطب وزير الثقافة عبد الأمير الحمداني، اليوم الأحد، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بخصوص سفي...





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