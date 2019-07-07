2019/07/07 | 20:29

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وفاة الممثل الأمريكي ”كامرون بويس“ نجم مسلسلات ”ديزني“ عن 20 عامًا

متابعة/..



توفّي الممثل الأمريكي الشاب كامرون بويس، نجم إنتاجات قناة ”ديزني“، نهاية الأسبوع الماضي في لوس أنجلوس عن 20 عامًا، حسب ما أكّد المدير التنفيذي لمجموعة ”ديزني“ روبرت آيغر.

وغرّد آيغر: ”ديزني تبكي رحيل كامرون بويس، الذي كان لديه أصدقاء كثر في أسرتنا وكان موهوبًا وسخيًا ومفعمًا بالحياة وصغيرًا جدًا ليموت“.

وأفاد موقع ”تي إم زي“ لأخبار المشاهير، بأن بويس الذي كان يخضع لعلاج طبّي توفّي جرّاء نوبة أصابته خلال نومه.

واشتهر بويس خصوصًا بأدواره في مسلسلات ”ديزني“ للمراهقين، من قبيل ”جيسي“ و“غيمرز غايد تو بريتي ماتش إفريثينغ“.

وشارك في أفلام أبرزها ”ميرورز“ و“إيغل آي“ و“غروون آبس“.انتهى4

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