قيادة شرطة نينوى :لا صحة لما جاء بتقريرمنظمة هيومن رايتس بشان اوضاع المحتجزين في سجون المحافظة

2019/07/07 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير قيادة شرطة نينوى العميد الركن حمد النامس على عدم صحة ما جاء بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش حول وجود الآف المحتجزين منهم اطفال في اوضاع مهينة وغير انسانية وعدم وجود اساس قانوني واضح للإحتجاز.وقال النامس لوكالة وطن للانباء ان”قيادة شرطة نينوى تؤكد أن” جميع الموقوفين في سجون محافظة نينوى موقوفون بأوامر وقرارات […]

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