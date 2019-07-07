مجلس النواب يصدر بياناً بشأن “الزي الموحد”

2019/07/07 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت الامانة العامة لمجلس النواب، الاحد، بياناً بشأن ما اثير حول طلب ارتداء “الزي الموحد” للاعلاميين، مؤكداً أنها ارتأت ولاجراءات تنظيمية وادارية تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى، إنه “في خضم حالة الاستقطاب الذي يعيشه مجلس النواب على الصعيدين العربي والدولي والحضور الدبلوماسي الكبير على جميع المستويات في هذه

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