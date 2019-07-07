“بالفيديو” توأم جديد للدكة العشائرية.. سلطة القانون امام تحد جديد..عراضة ورامي عشوائي في الطالبية..!!

2019/07/07 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق نظم أبناء احدى العشائر ما يطلق عليها “العراضة العشائرية” في منطقة الطالبية شرقي بغداد، ورافق هذه الظاهرة الجديدة رمي عشوائي أثار الذعر والخوف بين الأهالي في تحد يضع سلطة القانون أمام اختبار جديد.

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