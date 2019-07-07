ايران تستعد للاستثمار واعادة اعمار سورية

2019/07/07 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الإيرانية كيوان كاشفي، عزم بلاده على إرسال فريق اقتصادي إلى سوريا لدراسة النقص في حاجاتها الأساسية في البنى التحتية لإعادة تأهيل السدود المتضررة.وقال كاشفي في تصريح لوكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، وتابعتها /المعلومة/، إن “هناك اختلافات كبيرة بين احتياجات السوقين السورية والعراقية في الوقت الحاضر”.وأضاف، أن […]

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