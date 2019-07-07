امانة مجلس النواب تقر فرض الزي الرسمي على الاعلاميين وتعلل اسبابه

2019/07/07 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اقرت الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم الاحد، فرض الزي الرسمي على جميع الاعلاميين.

وذكر بيان للامانة، تلقت وكالة كل العراق الاخبارية [اين] سخة منه، انه" في خضم حالة الاستقطاب الذي يعيشه البرلمان على الصعيدين العربي والدولي والحضور الدبلوماسي الكبير على جميع المستويات في هذه الدورة النيابية، فضلا عن الاستقطاب المحلي الرسمي والجماهيري واهمية دور المجلس كأحدى المؤسسات المهمة والتي تخرج من رحمها جميع المؤسسات الاخرى من رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء وباقي المؤسسات".وأضاف" نظرا للدور الكبير والفعال الذي يؤديه المجلس في الجانبين التشريعي والرقابي، ارتأت الامانة العامة لمجلس النواب ولإجراءات تنظيمية وادارية، تفعيل التعليمات الخاصة بالزي الرسمي، من اجل ظهور موظفيها بجميع درجاتهم بالمظهر اللائق المشرف امام جميع ضيوف مجلس النواب دون استثناء وكذا الحال بالنسبة للإعلاميين الذين يكون مقر عملهم الدائم في مجلس النواب".وتابع" لقد حرصت الامانة العامة للمجلس النواب على التنسيق مع الدائرة الاعلامية في المجلس بأن تتولى مهمة التواصل مع الاعلاميين من اجل توضيح موضوع الزي الرسمي واهميته للحالة التي يعيشها مجلس النواب من توافد عربي ودولي، فضلا عن التوافد المحلي وحرصا منها ان يكون الجميع بمظهر رسمي لائق يعكس صورة ايجابية عن مجلس النواب بشكل خاص وعن العراق بشكل عام".

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