عبطان لميمي:كنت اتمنى ان تحترف في ايطاليا

2019/07/07 | 20:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]علق وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين عبطان، الاحد، على انتقال لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة السابق مهند علي “ميمي” إلى صفوف نادي الدحيل القطري.

وقال عبطان عبر صفحته في فيسبوك: “حبيبي مهند الغيور..



أدعوا لك بالتوفيق في مشوارك الجديد مع إني تحدثت معك وكنت أتمنى أن تحترف في إيطاليا”.وختم الوزير السابق منشوره بوسم “‫#مهند_بطل”.وأعلن نادي الدحيل القطري اليوم الأحد تعاقده مع مهاجم المنتخب العراقي مهند علي “ميمي” للعب ضمن صفوفه في الموسم المقبل، بعد شهور من الحديث عن انتقاله إلى نادي يوفنتوس الإيطالي.وورد في بيان للنادي القطري: “تم التعاقد مع مهاجم المنتخب العراقي مهند علي “ميمي”، وباشرنا في إصدار تأشيرة الدخول له في الأول من يوليو الحالي لتستمر منذ صدورها وحتى الـ29 من سبتمبر المقبل”.من جهته قال نادي الشرطة العراقي الذي يلعب “ميمي” في صفوفه إن “الموهوب العراقي اتخذ قراره النهائي بشأن اختيار وجهته المقبلة، والموافقة على عرض نادي الدحيل”.وتشير مصادر متفرقة إلى أن عقد اللاعب العراقي مع نادي الدحيل القطري وصل إلى راتب سنوي مقداره مليون وربع المليون دولار، مقابل مليوني دولار لصالح نادي الشرطة العراقي بالإضافة إلى معسكر تدريبي للنادي في قطر.وكان من المؤمل أن ينتقل “ميمي” إلى نادي يوفنتوس الإيطالي الذي أبدى اهتماما به، لكن نادي الشرطة قال إنه “رفض عروضا لضم مهند علي مقدمة من أندية أوروبية، بينها يوفنتوس الإيطالي وبنفيكا البرتغالي”.وذكر النادي حينها أن “سبب عدم قبول تلك العروض، جاء لأنها لا تليق بمكانة النادي الذي يطمح إلى تجربة احترافية على أعلى مستوى للاعب المذكور”.

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