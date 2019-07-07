2019/07/07 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اعتبر حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم، أن الزلزالين القويين اللذين هزا جنوب الولاية مؤخرا بمثابة جسر إنذار يؤكد ضرورة أن تكون البلاد على استعداد لكوارث بيئية محتملة.وشدد نيوسوم، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، على أن تلك الهزات الأرضية التي تجاوزت قوتها سبع درجات بمقياس ريختر، وتعد الأقوى في الولاية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حاكم كاليفورنيا: الزلازل الأخيرة جرس إنذار للولايات المتحدة وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم كاليفورنيا: الزلازل الأخيرة جرس إنذار للولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم كاليفورنيا: الزلازل الأخيرة جرس إنذار للولايات المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).