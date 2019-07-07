2019/07/07 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد عن رفع الكتل الكونكريتية عن احد أسواق مدينة الصدر شرق بغداد.وقالت الامانة في بيان وتلقته وكالة صدى , انه “بجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب أمين بغداد ودائرة الوحدات الانتاجية تم رفع الكتل الكونكريتية من محيط السوق الشعبي ضمن قطاع 9 في مدينة الصدر”.واضاف البيان ان “كوادر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رفع الكتل الكونكريتية عن سوق شعبي في مدينة الصدر شرقي بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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