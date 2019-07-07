الحلبوسي يبحث مع المبعوث الامريكي للعراق وسوريا ملف تأمين الحدود

2019/07/07 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع المبعوث الأميركي للعراق وسوريا جيمس جيفري، ملف تأمين الحدود وهزيمة تنظيم “داعش” نهائياً.وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، جيفري والوفد المرافق له، بحضور السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر”.وأضاف أن “اللقاء

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