الدفاع تعلن مجمل نتائج عملية (إرادة النصر) لقيادة عمليات صلاح الدين والوحدات المتجحفلة معها

2019/07/07 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع اليوم الاحد مجمل نتائج عملية (إرادة النصر) لقيادة عمليات صلاح الدين والوحدات المتجحفلة معها

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