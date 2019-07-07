النقل تعيد تأهيل أنبوب (سحب الماء) الى محطة تحلية ميناء أبو فلوس في البصرة

2019/07/07 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت ملاكات الشركة العامة للموانئ العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الاحد، بإعادة تبديل وتأهيل انبوب (سحب الماء) الذي يغذي المنظومة التقنية ضمن مشروع تحلية مياه ميناء أبو فلوس.في محافظة البصرة

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