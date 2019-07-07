عالمة عربية تكشف فائدة مذهلة للذباب

2019/07/07 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامش برس؛ غالبا ما ينظر إلى الذبابة بأنها حشرة ليست ذات قيمة، وأنها ناقلة للعدوى والأمراض المميتة، لكن عالمة عربية كشفت مؤخرا عن أنها “وسيلة علاج للإنسان”.وأكدت المساعدة بقسم العلوم في كلية التربية الأساسية بـ”التطبيقي”، والباحثة في علم الحشرات، بالكويت، دكتورة جنان الحربي، إلى أن لـ”الذبابة فوائد عديدة” وأشارت “الحربي” إلى أن أبحاثا […]

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