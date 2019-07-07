كوشنر يقر بفشل مؤتمر البحرين وصفقة القرن

2019/07/07 | 20:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أقر جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصهره، ضمنيا بفشل “ورشة البحرين”، الشق الاقتصادي مما بات يعرف بـ “صفقة القرن” الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن حديث كوشنر هذا جاء خلال مقابلة عبر الهاتف أجراها مع صحفيين عرب وإسرائيليين تتعلق بمقاطعة الفلسطينيين للمؤتمر الاقتصادي في البحرين.وأضافت “هآرتس” […]

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