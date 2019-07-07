ايران الأولى اقليمياً في مجال تكنولوجيا الفضاء

2019/07/07 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن رئيس وكالة الفضاء الإيرانية مرتضى براري أنه وفقا لآخر الإحصاءیات، تحتل ايران المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة الـ 11 في العالم في

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