بعد تمديد فصله التشريعـي .. مجلس النواب يصوت غدا على مقترح تعديـل قانون الموازنـة العامـة

2019/07/07 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب ظهر غد الاثنين جلسته الاعتيادية الاولى بعد تمديد فصله التشريعي الحالي ، والتي سيصوت فيها على مقترح التعديل الاول لقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 .ويتضمن جدول اعمال الجلسة ، بحسب الدائرة البرلمانية ، التصويت على التوصيات الخاصة بحل ازمة السكن ، ثم التصويت على مشروع قانون العفو العام […]

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