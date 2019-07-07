الحكيم يدعو الى تركيز جهود الحل السياسي في سوريا لإنهاء الصراع

2019/07/07 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- بحث وزير الخارجيَّة محمد علي الحكيم،مع المبعوث الخاصّ إلى سوريا جيمس جيفري وسفير واشنطن لدى بغداد ماثيو تولر استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.وذكر بيان لوزارة الخارجية تلقت /SNG/،نسخة منه اليوم ان “الوزير الحكيم التقى جيفري و تولر وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وواشنطن، وأهمِّية تعزيز أُطُر التعاون الثنائيِّ بين البلدين، ...

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