الحدود يعبر الميناء بنتيجة 2-1 في الدوري العراقي الممتاز

2019/07/07 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نجح فريق الحدود في التغلب على الميناء بنتيجة 2-1 في المباراة التي احتضنها ملعب التاجي ضمن لقاءات الأسبوع السادس عشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

الحدود قص شريط اهداف المباراة في الدقيقة 6 ليستمر في تفوقه حتى نهاية الشوط الاول من عمر المباراة، لكن الميناء سرعان ما ادرك التعادل في الشوط الثاني عن طريق اللاعب محمد شوكان في الدقيقة 55، إلا إن الحدود عاد ليسجل مجدداً عن طريق منتظر عادل في الدقيقة 70، لتنتهي المواجهة بتغلب الحدود بهدفين لهدف.الفوز أوصل رصيد الحدود الى النقطة 43 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الميناء عند النقطة 36 في المركز السابع عشر.

انتهى.ص.هـ.ح.

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